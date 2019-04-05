На Украине проводят экскурсии к месту, где Порошенко сдал анализы

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 20:06
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Футболисты и болельщики ФК
Порошенко сдавал анализы в антидопинговом центре «Олимпийского» в КиевеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» (НСК) в Киеве организовал экскурсии в антидопинговый центр, где президент Украины Петр Порошенко сдавал анализы. Об этом сообщается на сайте НСК.

«„Олимпийский“ меняет привычный маршрут экскурсионных туров и предлагает всем гостям стадиона также посетить комнаты медицинского контроля и допинг-контроля», — говорится в объявлении спорткомплекса.

Часовые экскурсии будут проводить четыре раза в день с 6 по 15 апреля. Стоимость входного билета — 50 гривен (120 рублей) для детей и 100 гривен (240 рублей) для взрослых.

Комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал действующего лидера страны Петра Порошенко на дебаты 3 апреля. Шоумен поставил ему условие: перед публичным спором они оба должны пройти анализы на наличие в крови алкоголя и наркотиков, напоминает «Национальная служба новостей». Как отмечает RT, оппоненты уже сдали анализы и ждут результатов. Их спор должен пройти на НСК «Олимпийский» 19 апреля. Стоимость мероприятия оценили в один миллион долларов.

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