Три беспилотника ВСУ уничтожено над территорией России

Беспилотники были уничтожены на территориями Курской и Белгородской областей
Беспилотники были уничтожены на территориями Курской и Белгородской областей

Три беспилотника ВСУ были уничтожены 28 августа над территориями Курской и Белгородской областей. Об этом сообщает Минобороны.

«С 08.40 до 13.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в ведомстве. По информации Минобороны, два дрона сбиты над территорией Курской области, третий уничтожен над Белгородской областью.

В результате падений беспилотников сегодня также были задержки в движении поездов в Самарской области. Кроме того, утром была отражена атака в Ростовской области, после падения обломков в селе Маньково-Калитвенское эвакуированы 89 человек.

