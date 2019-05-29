Тарзан оценил методику ученых по избавлению жира на животе

Сергей Глушко (Тарзан): «Для избавления от жира нужно брать больше и кидать дальше» Фото: tarzan___official, Instagram

Рекомендации исследователей Американского гериатрического общества по избавлению от жира на животе далеки от реальной жизни. Так считает бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан.

Ученые из США рекомендовали стареющим мужчинам заниматься интервальными тренировками, передает RT. По оценкам исследователей, физические нагрузки с небольшими перерывами помогают избавиться от жира и нарастить мышечную массу.

«Я не силен в терминах, но скажу, что у американцев свои проблемы в голове. Для избавления от жира принцип старый и простой: берешь больше и кидаешь дальше», — заявил Тарзан в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

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