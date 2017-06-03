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03 июня 2017
Главные новости Москвы
21:16  03 июня 2017 0

Ученые рассказали, как телевизор приводит к ожирению. В группе риска — женщины

Еще один выбросить «зомби-ящик» и пойти на пробежкуФото: Flickr

Телевизор, расположенный в спальне, — верный путь к ожирению. И прежде всего для женщин. Таковы выводы британских ученых.

Специалисты пришли к таким выводам, проанализировав привычки более 1,5 тысяч людей, сообщает «Федеральное агентство новостей». При этом выявились различия между полами: мужчины тоже поправляются, но все же они более активны.

Подробности исследования не разглашаются. Впрочем, увидеть закономерность между просмотром любимой передачи и поеданием неумеренного количества пищи несложно.

Семен Гринберг
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