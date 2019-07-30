Валерий Лимаренко отчитался перед президентом о развитии региона Фото: Официальный сайт Президента России / kremlin.ru

Прошедшая сегодня встреча врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и президента России Владимира Путина говорит о том, что глава государства поддерживает работу чиновника и его курс развития острова, заявил «URA.RU» президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. Глава региона благодаря своему опыту в крупной корпорации и лоббистскому потенциалу смог привлечь инвестиции на Сахалин и снизить уровень бедности, уверен эксперт.

«Лимаренко наладил отношения с Москвой, все-таки человек, работавший в крупной госкорпорации, имеет огромный лоббистский потенциал. Он пригодился ему для привлечения инвестиций в социальную сферу. Его управленческий опыт в бизнесе позволил наладить понятный интерфейс власти, а именно электронные способы взаимодействия и постоянный контакт с жителями. Это социальные сети и блог на YouTube», — отметил Гусев.

Он добавил, что в скором времени власти собираются запустить общеобластное голосование на портале инициативного бюджетирования. «Дополнительно по югу Сахалина курсирует мобильный информационный центр: в специальном автобусе все желающие могут отдать свой голос за две понравившиеся инициативы, которые были предложены жителями области и могут быть реализованы в области по результатам голосования», — сказал эксперт.

Другой важной мерой стало решение Лимаренко сделать свободным вылов лосося для жителей региона, «Ранее в области не было участков свободной рыбалки без приобретения путевок, а на Курилах было несколько зон, где велась рыбалка только по путевкам. В итоге с инициативой разрешить любительский вылов на Сахалине и Курилах выступил Лимаренко, чья идея потом была поддержана руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым», — подчеркнул он.

Региональное правительство также смогло снизить уровень бедности среди населения, для чего были введены новые меры поддержки на сумму 700 млн рублей, заявил политолог. «Это и выплата труженикам с северным стажем от 35 лет, компенсация за покупку угля и дров, а также, выплаты на детей, которым не хватило места в яслях», — указал Гусев.

В итоге, отмечает собеседник издания, за полгода из-за черты бедности удалось вывести 15 тысяч человек. «Задача до конца года — снизить уровень бедности в регионе с 6,3% до 4,6%. Вместе с тем для малоимущих увеличат адресную продовольственную помощь до 1900 рублей на каждого члена семьи», — заключил он.

Напомним, что Лимаренко был назначен врио главы Сахалина 7 декабря 2018 года. На этом посту он сменил Олега Кожемяко. До этого Лимаренко работал в Росатоме, ранее был вице-губернатором и министром строительства и ЖКХ Нижегородской области. Выборы губернатора Сахалинской области состоятся 8 сентября.