Российские олигархи стали богаче на 36 миллиардов долларов

Во всемирном рейтинге упоминаются 22 российских олигарха Фото: Анна Майорова © URA.RU

С начала 2019 года 22 российских олигарха, входящих в число 500 самых богатых людей мира, увеличили свои доходы на 36,33 млрд долларов. Это следует из опубликованного 1 августа индекса миллиардеров Bloomberg (BBI).

Открывает список богатейших россиян председатель правления и крупный акционер газового ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон (35 строчка в мировом рейтинге) — его состояние выросло на 5,71 млрд долларов, достигнув отметки 25,1 млрд долларов. В топ-3 самых богатых россиян также упоминаются Владимир Потанин («Норильский никель», 41 строчка рейтинга, 22 млрд долларов) и Владимир Лисин (Ново-Липецкий металлургический комбинат, 46 строчка рейтинга, 21,1 млрд долларов), уточняет «Газета Кемерова».

Среди попавших в мировой рейтинг уральских бизнесменов или тех, кто имеет активы на Урале, упоминаются президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (55 строчка рейтинга, 18,6 млрд долларов), глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг (65 строчка, 14,1 млрд долларов), экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев (146 строчка, 10,2 млрд долларов), председатель совета директоров ММК Виктор Рашников (161 строчка, 9,8 млрд долларов), вице-президент «Лукойла» Леонид Федун (209 строчка, 7,54 млрд долларов). Состояние президента УГМК Искандера Махмудова (350 строчка) оценили в 5,26 млрд долларов.

Между тем по итогам 2018 года самые богатые россияне потеряли почти шесть миллиардов долларов. При этом в BBI на начало 2019 года входили 25 российских бизнесменов.