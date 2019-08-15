В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа

Польша не получит от Европейского союза согласия на повышение стоимости транзита российского газа. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.
Польша «не получит согласия в данном вопросе от стран Евросоюза», — заявил Цеков в беседе с RT. Сенатор отметил, что Варшава «проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов». Однако, он предупредил, что повышая стоимость транзита газа для России, польские власти «повышают и цену на него для европейских стран».
Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава поднимет цены на транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа». По его словам, 30 миллиардов кубометров голубого топлива в год проходит «практически бесплатно», пишет «