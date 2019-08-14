Польша намерена поднять цены на транзит российского газа

Транзит российского газа через Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа» станет существенно дороже. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
«Сейчас огромное количество газа передается через Польшу, фактически говоря, бесплатно. Так не должно происходить», — приводит слова Наимского агентство Bloomberg.
Он подчеркнул, что Польша ежегодно прокачивает в Германию примерно 30 миллиардов кубометров газа, и сохранение транзита такого количества топлива — вопрос бизнеса. По его мнению, 21 миллион злотых (5,5 миллиона долларов. — прим. ред.) против миллиардов кубометров газа, отправленных на участке 660 километров — это «ничего», пишет «Национальная служба новостей».
Контракт на транзит газа из России в Европу заканчивается в мае 2020 года. В июне Наимский заявил, что по окончании контракта Польша допустит к трубопроводу ту страну, которая будет действовать в соответствии с европейскими процедурами — мощности трубы на участке Польши нужно будет бронировать на аукционе. Также польские власти намерены присоединить газопровод к украинской ГТС, напоминает RT.