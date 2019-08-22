21 августа 2019

Трамп раскритиковал Данию за ее взносы в НАТО

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Президент Дональд Трамп уверен, что Дания могла бы тратить на оборону большеФото: Официальный сайт «НАТО»

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике Данию, отказавшуюся от продажи Гренландии. По словам американского лидера, Дания, как и другие европейские страны — члены НАТО, отчисляют на нужды альянса меньше, чем могли бы.

Свои заявления Трамп в свойственной ему манере перенес в Twitter. «Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО, — цитирует „Ридус“ американского президента. — Они богатая страна, и должны быть на уровне 2%».

Трамп напомнил, что основная доля средств на содержание НАТО приходится на США, а из 28 членов альянса лишь у восьми затраты на него достигают 2% ВВП. То, что страны-участники НАТО согласились заплатить в бюджет организации на 100 млрд долларов больше, американский президент считает своим достижением.

Ранее американский лидер раскритиковал Данию за отказ продать Гренландию. Островная территория интересна Вашингтону из-за ее расположения, дающего возможность контролировать северную Атлантику, а также из-за запасов полезных ископаемых.

За контроль над Гренландией Трамп готов был ежегодно платить Дании более 600 млн долларов, напоминает Nation News.

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