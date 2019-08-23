Зеленский признался, чего ждет от обмена заключенными между Россией и Украиной

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский пообещал выполнить свое обещание по задержанным морякамФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
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Первые результаты обмена задержанными между Украиной и Россией станут известны в ближайшие дни. Об этом заявил украинский глава Владимир Зеленский.

«Дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну», — цитирует Зеленского агентство УНН. Он также пояснил, что работает над этим вопросом в течение двух месяцев и скоро планирует выполнить свое обещание.

Как писало ранее «URA.RU», уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Цель визита не уточняется.

22 украинских моряка и двое сотрудников СБУ были арестованы в 2018 году во время следования из Одессы в Мариуполь. Представитель моряков Николай Полозов заявлял, что украинский флот вернется на родину до октября, напоминает RT.

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