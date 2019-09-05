Уральский регион стал лидером рейтинга «легальной занятости»

В ЯНАО меньше всего граждан работает в «сером секторе» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Наименьшее количество россиян, работающих в «сером секторе» экономики, проживает в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Москве и Чукотке. Об этом свидетельствуют итоги исследования Росстата.

«Регионами с наименьшей долей занятых в неформальном секторе экономики стали: Тюменская область (13,4%), Московская область (13,1%), Санкт-Петербург (10,0%), ХМАО (9,7%), Хабаровский край (9,4%), Мурманская область (8,6%), НАО (8,4%), ЯНАО (7,6%), Москва (4,1%) и Чукотский АО (1,2%)», — сообщает РБК со ссылкой на данные статистики.

В целом же доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых. Количество занятых в «сером секторе» на данный момент составляет в общей сложности 15,25 млн человек. Журналисты отмечают, что доля неформальной занятости россиян сейчас достигла наивысшего значения с 2016 года, когда российская экономика выбиралась из рецессии.