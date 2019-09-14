13 сентября 2019

В России введут налог на электронные сигареты и вейпы

© Служба новостей «URA.RU»
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Жидкость для вейпов уже облагается акцизомФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России с 2020 года могут быть введены акцизы на электронные сигареты и другие системы нагревания табака и аэрозолей с содержанием никотина. Поправки в Налоговый кодекс предложило ввести Министерство финансов РФ.

Ставка на каждое устройство составит 50 рублей и будет повышаться на 2 рубля каждый год, написала газета «Коммерсант». При этом руководитель департамента по связям с госорганами «БАТ Россия» Олег Барвин сообщил изданию, что если акциз будет введен, покупатель, по сути, будет платить его дважды. Дело в том, что 2017 года жидкость для электронных сигарет итак облагается акцизом, как и табак, используемый в стиках.

Ранее Минздрав РФ выступил с заявлением, что кальяны и вейпы стоит приравнять к обычным сигаретам из-за «лавинообразного распространения» и ограничить их употребление в общественных местах.

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