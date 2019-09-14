В России введут налог на электронные сигареты и вейпы

В России с 2020 года могут быть введены акцизы на электронные сигареты и другие системы нагревания табака и аэрозолей с содержанием никотина. Поправки в Налоговый кодекс предложило ввести Министерство финансов РФ.
Ставка на каждое устройство составит 50 рублей и будет повышаться на 2 рубля каждый год, написала газета «
Ранее Минздрав РФ выступил с заявлением, что кальяны и вейпы стоит приравнять к обычным сигаретам из-за «лавинообразного распространения» и ограничить их употребление в общественных местах.