Сноуден рассказал, как его пытались завербовать в ФСБ

Сотрудники ФСБ встретили Сноудена в конференц-зале аэропорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пытались завербовать бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена сразу после прибытия в Москву в аэропорту Шереметьево. Об этом экс-агент написал в своей автобиографической книге «Постоянная запись: моя история».

«При первых же встречах он мне рассказывал об этом инциденте. И он сказал, что он отказался сотрудничать. Ни с ФСБ, ни с любыми другими иностранными разведками», — приводит слова адвоката Сноудена Анатолия Кучерена «Пятый канал». Правозащитник отметил, что он не знает, поступали ли подобные предложения его клиенту позднее.

В книге бывший агент ЦРУ рассказал, что в 2013 году, когда он прибыл в Шереметьево, из зала прилета его сразу привели в конференц-зал аэропорта, передает Life . Там его встретили сотрудники ФСБ и предложили сотрудничество. Сноуден отказался. После этого ему сообщили, что он не сможет вылететь в Эквадор, как хотел ранее, так как его американский паспорт аннулирован.

Экс-агент долгое время находился в транзитной зоне Шереметьево. Он просил 27 государств о политическом убежище, однако везде получил отказ. В итоге Россия предоставила Сноудену убежище до 2020 года при условии прекращения его деятельности против США.