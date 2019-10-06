Американист призвал не обольщаться тем, что РФ и США поменялись местами

Вашингтон понимает силу Москвы и начинает действовать осторожнее Фото: depositphotos.com

Заявление экс-главы МИД Испании Аны Паласио о том, что Москва и Вашингтон поменялись ролями на международной арене, соответствует действительности, однако России не стоит обращать большое внимание на каждую похвалу «со стороны». Таким мнением с «URA.RU» поделился политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

Эксперт заметил, что российские СМИ напрасно придают сильное значение комплиментам с Запада. Особенно нелепой ситуация становится, когда похвала исходит от не самых политически активных стран, например, от Испании. «Мы как дети малые: смотрите, нас большие дяди похвалили. Мы не должны жадно ловить сигналы и через них убеждаться, что мы тоже что-то можем. Мы можем действительно многое, но настолько сильно наше неверие в себя, что сами этого не замечаем», — посетовал Синельников-Оришак.

При этом, по словам политолога, в Европе и США сейчас действительно начинают более уважительно относиться к России. Синельников-Оришак отметил, что этому поспособствовали две успешные кампании Москвы в Венесуэле и Сирии. «На Россию бы не обращали столько внимания и не посвящали бы ей такое количество усилий, трат, финансовых программ, если бы наша страна их не беспокоила», — резюмировал специалист.

Ана Паласио в колонке для издания Project Syndicate написала о том, что после подписания «формулы Штайнмайера» Россия возвращается на международную арену, а США сдают позиции, напоминает RT. По мнению экс-главы испанского МИД, Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, уточняет агентство Nation News.