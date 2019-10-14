Шнуров поделился историей знакомства со своей уральской женой

Сергея Шнурова покорила научная степень уральской красавицы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский музыкальный исполнитель и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскрыл, как познакомился с четвертой женой Ольгой Абрамовой. О своей избраннице музыкант рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Она сразу представилась кандидатом наук, охарактеризовала свою научную работу с длиннющими предложениями. Она вообще искусствовед. Ну, я подумал, что в принципе, если я — искусство, то, конечно же, искусству должен соответствовать искусствовед», — признался Шнуров, вспоминая знакомство с будущей супругой.

Девушка родилась в Екатеринбурге, а позже переехала в Москву и окончила факультет искусствоведения МГУ. Абрамова младше певца почти на 20 лет. Описывая свои отношения с ней, Шнуров заявил, что они напоминают «парламент». Однако добавил, что молодая жена может считать иначе. В прошлом году исполнитель развелся с журналисткой Матильдой Мозговой после 11 лет брака, напоминает портал VSE42.RU.