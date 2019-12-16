На Украине заявили, что владеют русским языком лучше россиян

Украинцы владеют русским языком лучше, чем россияне. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады от фракции «Опозиционный блок — За жизнь» Юрий Павленко на телеканале NewsOne, комментируя закон о языке, который предусматривает полный переход на украинскую речь во всех важных сферах жизни.
Парламентарий считает, что такой закон не сможет объединить государство. «Да, у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне. Мы можем защищать русскоговорящее население. Так давайте использовать наши преимущества, а не ослаблять себя», — заявил Павленко.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что закон был принят без широкого обсуждения, и обещал провести его анализ. Позднее депутат партии Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский внес на рассмотрение в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, пишет РИА «Новости».
Ранее Совет Европы обратился к властям Украины с призывом отложить принятие закона о государственном языке, пока не будет принят закон о национальных меньшинствах. Украинским властям напомнили о важности сохранения равенства в языковой политике и недопущении межнациональной напряженности в этом вопросе, напоминает «Утро.ру».