15 декабря 2019

На Украине заявили, что владеют русским языком лучше россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский пообещал доработать закон о языкеФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украинцы владеют русским языком лучше, чем россияне. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады от фракции «Опозиционный блок — За жизнь» Юрий Павленко на телеканале NewsOne, комментируя закон о языке, который предусматривает полный переход на украинскую речь во всех важных сферах жизни.

Парламентарий считает, что такой закон не сможет объединить государство. «Да, у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне. Мы можем защищать русскоговорящее население. Так давайте использовать наши преимущества, а не ослаблять себя», — заявил Павленко.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что закон был принят без широкого обсуждения, и обещал провести его анализ. Позднее депутат партии Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский внес на рассмотрение в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, пишет РИА «Новости».

Ранее Совет Европы обратился к властям Украины с призывом отложить принятие закона о государственном языке, пока не будет принят закон о национальных меньшинствах. Украинским властям напомнили о важности сохранения равенства в языковой политике и недопущении межнациональной напряженности в этом вопросе, напоминает «Утро.ру».

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