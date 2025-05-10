В Германии захвачена психбольница для опасных преступников

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В Германии опасные преступники устроили бунт в психбольнице
В Германии опасные преступники устроили бунт в психбольнице Фото:

В Германии произошел бунт в судебно-медицинской клинике для психически больных преступников в городе Бедбург-Хау. Об этом сообщают немецкие издания. На место происшествия были стянуты спецподразделения из разных районов федеральной земли, а полицейская операция продолжалась несколько часов.

«В субботу утром в Бедбург-Хау в округе Клеве были вызваны спецподразделения со всей земли Северный Рейн — Вестфалия. Там в судебно-медицинской клинике для психически больных преступников произошел бунт заключенных», — пишет Bild.

По данным источника, инцидент начался с одного из пациентов, 27-летнего мужчины, осужденного за совершение насильственных преступлений. Молодой человек, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, утратил самообладание, после чего забаррикадировался в помещении. Также отмечается, что впоследствии другие заключенные начали строить баррикады и поджигать мебель, первоначально число участников беспорядков оценивалось в пять человек.

Для ликвидации беспорядков операцию взяло под контроль управление полиции Эссена, специализирующееся на операциях по освобождению заложников. К месту происшествия доставили специальные подразделения и технику, включая грузовик с системой рампы MARS, подготовленный для возможного проникновения через крышу здания. Пожарные, прибывшие для тушения возгораний, вынуждены были временно отступить из-за опасности для жизни. В 13:40 по местному времени полиция сообщила о завершении операции: увидев значительные силы полиции, мятежники сдались без сопротивления, после чего здание было полностью обследовано сотрудниками спецслужб.

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В Германии произошел бунт в судебно-медицинской клинике для психически больных преступников в городе Бедбург-Хау. Об этом сообщают немецкие издания. На место происшествия были стянуты спецподразделения из разных районов федеральной земли, а полицейская операция продолжалась несколько часов. «В субботу утром в Бедбург-Хау в округе Клеве были вызваны спецподразделения со всей земли Северный Рейн — Вестфалия. Там в судебно-медицинской клинике для психически больных преступников произошел бунт заключенных», — пишет Bild. По данным источника, инцидент начался с одного из пациентов, 27-летнего мужчины, осужденного за совершение насильственных преступлений. Молодой человек, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, утратил самообладание, после чего забаррикадировался в помещении. Также отмечается, что впоследствии другие заключенные начали строить баррикады и поджигать мебель, первоначально число участников беспорядков оценивалось в пять человек. Для ликвидации беспорядков операцию взяло под контроль управление полиции Эссена, специализирующееся на операциях по освобождению заложников. К месту происшествия доставили специальные подразделения и технику, включая грузовик с системой рампы MARS, подготовленный для возможного проникновения через крышу здания. Пожарные, прибывшие для тушения возгораний, вынуждены были временно отступить из-за опасности для жизни. В 13:40 по местному времени полиция сообщила о завершении операции: увидев значительные силы полиции, мятежники сдались без сопротивления, после чего здание было полностью обследовано сотрудниками спецслужб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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