Губернатор, накопивший на взятки коллекцию дорогих часов, таинственно исчез

Родственники Александра Хорошавина уже месяц ничего не знают о его местонахождении Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

Адвокаты и родственники бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, приговоренного к 13 годам тюрьмы за коррупцию, уже месяц не знают, где находится экс-чиновник.

«Его [Александра Хорошавина] время от времени этапировали в Хабаровское СИЗО и возвращали обратно в Южно-Сахалинск. 18 ноября Александра Вадимовича вывезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении», — сообщил ТАСС адвокат бывшего сахалинского губернатора Евгений Балабас. Юрист также добавил, что с 18 ноября адвокаты и родственники ничего не могут узнать о судьбе Хорошавина.

По информации Балабаса, сейчас Хорошавина нет ни в СИЗО Южно-Сахалинска, ни в СИЗО Хабаровского края. При этом, по его словам, УФСИН официальный запрос защитников экс-губернатора проигнорировал. Сейчас в адрес управления адвокатами готовится еще один запрос.

Хорошавин, занимавший пост губернатора Сахалинской области с 2007 года, был задержан на рабочем месте 4 марта 2015 года. Ему предъявили обвинения в получении взятки в размере 5,6 миллиона долларов от нескольких энергетических компаний. В феврале 2018 года Южно-Сахалинский суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей, напоминает RT. Его счета и имущество на сумму 1,8 млрд рублей передали в госсобственность. В частности, были изъяты около двух сотен дорогих часов на общую сумму 602 миллиона рублей.

В середине сентября Верховный суд России неожиданно отменил все судебные постановления об аресте бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного за коррупцию. Более того, Российская Федерация в ближайшее время выплатит одиозному экс-чиновнику 50 тысяч евро компенсации по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).