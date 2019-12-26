Телеканалы «Спас» и «Пятница» получат по миллиарду рублей из бюджета

Девять каналов второго цифрового мультиплекса, куда входят коммерческие телекомпании, получат поддержку от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Самые большие субсидии — по 1,1 млрд рублей — выделят православному телеканалу «Спас» и развлекательному СМИ «Пятница».
«Наименьшая субсидия — 684,4 млн рублей — предоставлена „Муз ТВ“ Ивана Таврина. Наибольшие — православному „Спасу“ и входящей в „Газпром-Медиа“ „Пятнице“: 1,107 млрд и 1,103 млрд рублей соответственно», — сообщает РБК со ссылкой на материалы портала «Электронный бюджет». Деньги телекомпании должны получить до конца года.
Разница в размере выплат объясняется тем, что телеканалы сделали различные авансовые платежи в первом квартале 2019 года. Также на это влияет количество студийных профилактик, когда вещание в регионе временно прекращается.
Ранее власти поддерживали только государственные каналы, которые входят в первый цифровой мультиплекс. Однако осенью этого года депутаты приняли поправки в закон «О федеральном бюджете», и деньги на распространение сигнала получили еще десять телеканалов.
Сами вещатели не смогли в одиночку понести затраты на распространение цифрового сигнала. Так, ежегодно каждый телеканал второго мультиплекса должен платить ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 1,3 млрд рублей. В то же время для аналогового сигнала эти затраты не превышали 50 рублей.
Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что в правительстве считают переход на цифровое вещание успешным.