Туристам на Курилах покажут, как советские войска освобождали острова от японцев

В Сахалинской области состоялось торжественное открытие мемориального комплекса, посвященного Курильской десантной операции. Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, штурмовые части Красной армии высадились на остров Шумшу. В ходе ожесточенных боев советским войскам удалось разгромить значительные силы японской армии, сосредоточенные на острове. Теперь подробности этого подвига смогут узнать туристы со всей России: кроме мемориала, открылся маршрут «Дорогами острова Шумшу» общей протяженностью 52 км. Туристы своими глазами увидят места высадки десанта и последнего крупного сражения Второй мировой войны.
На мероприятии присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, отметивший мужество советских солдат. «Против танков, пулеметов, идут практически на смерть, жертвуя собой, закрывая своих товарищей. Невероятное мужество! Невероятный подвиг. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения героям легендарной Курильской десантной операции», — сказал Кириенко. Его слова передает пресс-служба правительства Сахалинской области. Релиз есть в распоряжении URA.RU.
В результате проведенной операции контроль над Курильскими островами перешел к Советскому Союзу. Сражение за Шумшу стало последним значительным боевым столкновением Второй мировой войны. В память о событиях августа 1945 года на острове был зажжен Вечный огонь.
Первая часть мемориала, открытого по указанию президента РФ Владимира Путина, представляет металлическую инсталляцию с изображениями, отражающими высадку десанта. Скульптурная композиция посвящена морским пехотинцам Николаю Вилкову и Петру Ильичеву, которые в первый день штурма ценой собственных жизней закрыли своими телами вражеские амбразуры. На момент подвига Николаю Вилкову было 26 лет, а матросу Петру Ильичеву — всего 18.
Сегодня же прошла церемония захоронения останков солдат, найденных поисковыми отрядами в ходе экспедиции. Семь павших воинов были с воинскими почестями преданы земле в братской могиле. А в память о моряках-пограничниках, павших в Курильской десантной операции, в районе гибели погранично-сторожевого катера ПК-8, состоялась церемония спуска венка на воду.
К памятным событиям открылся кольцевой патриотический маршрут «Дорогами острова Шумшу». На маршруте общей протяженностью 52 км туристы увидят места высадки десанта и боевых сражений, включая знаковые «Высоту 171» и соседнюю с ней «Высоту 165». Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В юбилей Курильского десанта Шумшу посетили активисты Движения Первых, участники «ЮНАРМИИ», Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», «Поискового движения России», группы программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Среди почетных гостей — участники кадровой программы для бойцов спецоперации «Время героев» и члены Ассоциации ветеранов СВО.
