Сестра олигарха Прохорова ответила на предложение стать министром культуры

Литературовед и сестра олигарха Михаила Прохорова Ирина Прохорова отреагировала на предложение стать министром культуры. Сделать Прохорову главой Минкульта предложила актриса Лия Ахеджакова.
Прохорова заявила, что польщена таким доверием со стороны Ахеджаковой, однако выразила сомнение, что может занять пост. «Для меня это лестно. Но я думаю, что в данной ситуации это вряд ли реалистично. Поэтому зачем гадать?» — заявила Прохорова изданию «Ридус».
Ахеджакова убеждена, что Прохорова обладает достаточными знаниями и умениями, чтобы отвечать за культуру в стране. Об этом она высказалась в разговоре с изданием «