Сестра олигарха Прохорова ответила на предложение стать министром культуры

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Гайдаровский форум день третий. Москва, прохорова ирина
Ирина Прохорова сомневается, что может занять пост главы МинкультаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Литературовед и сестра олигарха Михаила Прохорова Ирина Прохорова отреагировала на предложение стать министром культуры. Сделать Прохорову главой Минкульта предложила актриса Лия Ахеджакова.

Прохорова заявила, что польщена таким доверием со стороны Ахеджаковой, однако выразила сомнение, что может занять пост. «Для меня это лестно. Но я думаю, что в данной ситуации это вряд ли реалистично. Поэтому зачем гадать?» — заявила Прохорова изданию «Ридус».

Ахеджакова убеждена, что Прохорова обладает достаточными знаниями и умениями, чтобы отвечать за культуру в стране. Об этом она высказалась в разговоре с изданием «Подъем». Актриса отмечает, что Ирина Прохорова является лауреатом и победителем многочисленных премий и конкурсов и справится с должностью министра. Ахеджакова также отметила, что, если пост главы Минкульта предложат действующему председателю комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской, это, по мнению актрисы и ее коллег, приведет к ужасным последствиям, «какие уже есть при Мединском».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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