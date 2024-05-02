На премьер-министра Израиля пытался напасть 58-летний мужчина

02 мая 2024 в 22:01 Размер текста - 17 +

Мужчина планировал напасть на кортеж Биньямина Нетаньяху (на фото) Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Полиция в Тель-Авиве задержала мужчину, подозреваемого в попытке нападения на правительственный кортеж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказали в полиции. «Полицейские задержали в Тель-Авиве мужчину по подозрению в попытке нападения на кортеж Нетаньяху», — говорится в сообщении официального telegram-канала полиции. Там добавили, что инцидент произошел на улице Дизенгоф в центре города, где подозреваемый 58-летний мужчина создавал помехи для движения транспорта. После задержания его отвели на допрос. Дополнительная информация о личности нападавшего не предоставляется, заключили правоохранители. Это не первый случай покушения на Биньямина Нетаньяху. Службе безопасности Израиля 5 июня 2018 года удалось предотвратить первое покушение на премьер-министра. Группа террористов из Восточного Иерусалима, действовавших по указаниям из Сирии, была раскрыта и нейтрализована. Планы преступников включали нападение на Нетаньяху, мэра Иерусалима Нира Барката, делегатов из Канады и здание американского консульства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция в Тель-Авиве задержала мужчину, подозреваемого в попытке нападения на правительственный кортеж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказали в полиции. «Полицейские задержали в Тель-Авиве мужчину по подозрению в попытке нападения на кортеж Нетаньяху», — говорится в сообщении официального telegram-канала полиции. Там добавили, что инцидент произошел на улице Дизенгоф в центре города, где подозреваемый 58-летний мужчина создавал помехи для движения транспорта. После задержания его отвели на допрос. Дополнительная информация о личности нападавшего не предоставляется, заключили правоохранители. Это не первый случай покушения на Биньямина Нетаньяху. Службе безопасности Израиля 5 июня 2018 года удалось предотвратить первое покушение на премьер-министра. Группа террористов из Восточного Иерусалима, действовавших по указаниям из Сирии, была раскрыта и нейтрализована. Планы преступников включали нападение на Нетаньяху, мэра Иерусалима Нира Барката, делегатов из Канады и здание американского консульства.