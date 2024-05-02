Чубайс объяснил, зачем открыл центр исследования РФ в Израиле

Чубайс: очень важно попытаться заново понять новейшую историю России

02 мая 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Нужно избежать повторения ошибок прошлого, заявил Анатолий Чубайс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия впервые за последние 35 лет кардинально меняет направление своего развития. В связи с этим важно постараться новым образом взглянуть на современную историю страны. Подобным заявлением бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс объяснил открытие центра исследования РФ в Израиле. «Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю», — заявил Чубайс в комментарии экс-главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (признан Минюстом иноагентом в России). Он добавил, что это необходимо для того, чтобы избежать повторения сделанных ранее ошибок. Именно таким образом можно извлечь уроки, которые будут по-настоящему полезны в будущем, заключил Чубайс. Анатолий Чубайс стал организатором группы спонсоров в новом «Центре российских исследований» в Тель-Авиве, который занимается изучением современной истории России с 1991 года. Проект центра аполитичен и направлен на академические исследования для анализа возможного будущего России на основе прошлого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия впервые за последние 35 лет кардинально меняет направление своего развития. В связи с этим важно постараться новым образом взглянуть на современную историю страны. Подобным заявлением бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс объяснил открытие центра исследования РФ в Израиле. «Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю», — заявил Чубайс в комментарии экс-главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (признан Минюстом иноагентом в России). Он добавил, что это необходимо для того, чтобы избежать повторения сделанных ранее ошибок. Именно таким образом можно извлечь уроки, которые будут по-настоящему полезны в будущем, заключил Чубайс. Анатолий Чубайс стал организатором группы спонсоров в новом «Центре российских исследований» в Тель-Авиве, который занимается изучением современной истории России с 1991 года. Проект центра аполитичен и направлен на академические исследования для анализа возможного будущего России на основе прошлого.