Чубайс объяснил, зачем открыл центр исследования РФ в Израиле

Чубайс: очень важно попытаться заново понять новейшую историю России
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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, чубайс анатолий, портрет
Нужно избежать повторения ошибок прошлого, заявил Анатолий Чубайс Фото:

Россия впервые за последние 35 лет кардинально меняет направление своего развития. В связи с этим важно постараться новым образом взглянуть на современную историю страны. Подобным заявлением бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс объяснил открытие центра исследования РФ в Израиле.

«Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю», — заявил Чубайс в комментарии экс-главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (признан Минюстом иноагентом в России). Он добавил, что это необходимо для того, чтобы избежать повторения сделанных ранее ошибок. Именно таким образом можно извлечь уроки, которые будут по-настоящему полезны в будущем, заключил Чубайс.

Анатолий Чубайс стал организатором группы спонсоров в новом «Центре российских исследований» в Тель-Авиве, который занимается изучением современной истории России с 1991 года. Проект центра аполитичен и направлен на академические исследования для анализа возможного будущего России на основе прошлого.

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Россия впервые за последние 35 лет кардинально меняет направление своего развития. В связи с этим важно постараться новым образом взглянуть на современную историю страны. Подобным заявлением бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс объяснил открытие центра исследования РФ в Израиле. «Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю», — заявил Чубайс в комментарии экс-главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (признан Минюстом иноагентом в России). Он добавил, что это необходимо для того, чтобы избежать повторения сделанных ранее ошибок. Именно таким образом можно извлечь уроки, которые будут по-настоящему полезны в будущем, заключил Чубайс. Анатолий Чубайс стал организатором группы спонсоров в новом «Центре российских исследований» в Тель-Авиве, который занимается изучением современной истории России с 1991 года. Проект центра аполитичен и направлен на академические исследования для анализа возможного будущего России на основе прошлого.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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