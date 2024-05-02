Украинские военные убили мирного жителя в Херсонской области

В результате обстрела ВСУ погиб один человек, заявил Владимир Сальдо
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные нанесли удар по селу Казачьи Лагеря. Погиб один человек. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Киевский режим обстрелял гражданский автомобиль в селе Казачьи Лагеря. Погиб один человек», —
Кроме того, губернатор сообщил, что в Голопристанском округе удары со стороны ВСУ привели к возникновению двух лесных пожаров. Возгорание зафиксировано на площади двух гектаров, заключил Сальдо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.