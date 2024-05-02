Украинские военные убили мирного жителя в Херсонской области

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
В результате обстрела ВСУ погиб один человек, заявил Владимир Сальдо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные нанесли удар по селу Казачьи Лагеря. Погиб один человек. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киевский режим обстрелял гражданский автомобиль в селе Казачьи Лагеря. Погиб один человек», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что еще одна местная жительница получила осколочные ранения.

Кроме того, губернатор сообщил, что в Голопристанском округе удары со стороны ВСУ привели к возникновению двух лесных пожаров. Возгорание зафиксировано на площади двух гектаров, заключил Сальдо.

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Украинские военные нанесли удар по селу Казачьи Лагеря. Погиб один человек. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Киевский режим обстрелял гражданский автомобиль в селе Казачьи Лагеря. Погиб один человек», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что еще одна местная жительница получила осколочные ранения. Кроме того, губернатор сообщил, что в Голопристанском округе удары со стороны ВСУ привели к возникновению двух лесных пожаров. Возгорание зафиксировано на площади двух гектаров, заключил Сальдо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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