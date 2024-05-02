Украинские военные убили мирного жителя в Херсонской области

02 мая 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

В результате обстрела ВСУ погиб один человек, заявил Владимир Сальдо Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные нанесли удар по селу Казачьи Лагеря. Погиб один человек. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Киевский режим обстрелял гражданский автомобиль в селе Казачьи Лагеря. Погиб один человек», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что еще одна местная жительница получила осколочные ранения. Кроме того, губернатор сообщил, что в Голопристанском округе удары со стороны ВСУ привели к возникновению двух лесных пожаров. Возгорание зафиксировано на площади двух гектаров, заключил Сальдо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные нанесли удар по селу Казачьи Лагеря. Погиб один человек. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Киевский режим обстрелял гражданский автомобиль в селе Казачьи Лагеря. Погиб один человек», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что еще одна местная жительница получила осколочные ранения. Кроме того, губернатор сообщил, что в Голопристанском округе удары со стороны ВСУ привели к возникновению двух лесных пожаров. Возгорание зафиксировано на площади двух гектаров, заключил Сальдо.