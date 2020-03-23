Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова

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Александру Жарову предрекали скорую отставкуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от должности. Об этом сообщается в распоряжении главы российского кабмина Михаила Мишустина.

«Освободить Александра Жарова от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе, содержание которого приводит РИА «Новости».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на несколько собственных источников сообщал, что Жаров уйдет в отставку уже на этой неделе. По словам инсайдеров, он с 24 марта должен возглавить «Газпром-медиа», а должность главы Роскомнадзора займет начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий Андрей Липов.

Жаров возглавлял Роскомнадзор с 2012 года. До этого он работал директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства РФ, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и был официальным представителем Минздрава. В 2008 году Жаров также занимал пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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