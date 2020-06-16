Поправки о работе на удаленке внесли в Госдуму

Законопроект об удаленной работе может вступить в силу с 1 января 2021 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Единая Россия» внесла в Госдуму РФ поправки об удаленной работе в Трудовой кодекс. Об этом сообщается на сайте партии.

«В общей сложности законопроект определяет три вида удаленной работы — постоянную, временную и комбинированную», — говорится в сообщении. Временная удаленная подразумевает возможность работать вне стационарного рабочего места. При этом комбинированная дистанционная занятость означает чередование работы из офиса и дома. Также законопроект описывает порядок общения работников в онлайне.

Партия разрабатывала поправки по работе на удаленке в течение года. Теперь «Единая Россия» собирается вынести их на широкое обсуждение. По словам секретаря Генерального совета фракции Андрея Турчака, в данный момент важно узнать мнение людей об изменениях. Он заявил, что партия хочет получить обратную связь от каждого региона. «Мы хотим, чтобы каждый мог внести свои идеи, сделать свои предложения и сделать соавторами этого документа миллионы наших граждан», — высказался Турчак.

При этом Ткачук сообщил, что законопроект об удаленной работе, который внесла в Госдуму «Единая Россия», может вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ может быть принят во втором и третьем чтениях в осеннюю сессию Госдумы, пишет ТАСС.

«Единая Россия» занялась разработкой поправок в Трудовой кодекс по поручению председателя партии Дмитрия Медведева. В документе описано само понятие удаленной работы. Также партия предложила, чтобы сотрудники компаний обменивались всеми документами дистанционно. В том числе онлайн будут заключаться и трудовые договоры.

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