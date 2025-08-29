Зеленский напомнил Путину о дедлайне, который установил Трамп

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский заявил, что двухнедельный дедлайн истекает
Зеленский заявил, что двухнедельный дедлайн истекает Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Двухнедельный дедлайн, установленный президентом США Дональдом Трампом для Владимира Путина по вопросу мирного урегулирования конфликта, истекает в понедельник. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Две недели, которые Трамп дал Путину, всплывают в  понедельник, и мы напомним всем об этом», — заявил Зеленский. Его слова приводит РБК-Украина. 

Ранее в своем обращении из Овального кабинета Белого дома Дональд Трамп сообщил о предоставлении двух недель для анализа хода мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, российская сторона выразила готовность к компромиссам по нескольким затронутым им вопросам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двухнедельный дедлайн, установленный президентом США Дональдом Трампом для Владимира Путина по вопросу мирного урегулирования конфликта, истекает в понедельник. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Две недели, которые Трамп дал Путину, всплывают в  понедельник, и мы напомним всем об этом», — заявил Зеленский. Его слова приводит РБК-Украина.  Ранее в своем обращении из Овального кабинета Белого дома Дональд Трамп сообщил о предоставлении двух недель для анализа хода мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, российская сторона выразила готовность к компромиссам по нескольким затронутым им вопросам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...