Зеленский напомнил Путину о дедлайне, который установил Трамп

Двухнедельный дедлайн, установленный президентом США Дональдом Трампом для Владимира Путина по вопросу мирного урегулирования конфликта, истекает в понедельник. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Две недели, которые Трамп дал Путину, всплывают в понедельник, и мы напомним всем об этом», — заявил Зеленский. Его слова приводит РБК-Украина.
Ранее в своем обращении из Овального кабинета Белого дома Дональд Трамп сообщил о предоставлении двух недель для анализа хода мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, российская сторона выразила готовность к компромиссам по нескольким затронутым им вопросам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.