Шторм надвигается на Москву

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за ливня затопило несколько улиц . Под водой оказались дороги, тротуары, подземные переходы и дворы, некоторые машины затопило.

Автомобилистам советуют парковаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В случае если непогода застала в дороге, лучше остановиться и не открывать окна в машине, пишет издание. Пешеходам рекомендуют остерегаться различных шатких конструкций.

«Местами ожидается дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 12 — 17 метров в секунду», — сообщает сайт « Подмосковье сегодня ». Издание сообщает, что в МЧС рекомендуют избегать поражения молний и не выходить из дома без необходимости. Рекомендуется держаться подальше от электроприборов, а также отказаться от купания и поездок на велосипеде.

На территории Московской области сегодня до 22 часов прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

МЧС не рекомендует выходить из дома из-за погоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно