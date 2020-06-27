Шторм надвигается на Москву

На территории Московской области сегодня до 22 часов прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«Местами ожидается дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 12 — 17 метров в секунду», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Издание сообщает, что в МЧС рекомендуют избегать поражения молний и не выходить из дома без необходимости. Рекомендуется держаться подальше от электроприборов, а также отказаться от купания и поездок на велосипеде.
Автомобилистам советуют парковаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В случае если непогода застала в дороге, лучше остановиться и не открывать окна в машине, пишет издание. Пешеходам рекомендуют остерегаться различных шатких конструкций.
Ранее сообщалось, что в Москве из-за ливня затопило несколько улиц. Под водой оказались дороги, тротуары, подземные переходы и дворы, некоторые машины затопило.
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