27 июня 2020

Шторм надвигается на Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия ливня в Челябинске, пешеходный переход, ручей, лето, ливень, дождь
МЧС не рекомендует выходить из дома из-за погоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Московской области сегодня до 22 часов прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«Местами ожидается дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 12 — 17 метров в секунду», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Издание сообщает, что в МЧС рекомендуют избегать поражения молний и не выходить из дома без необходимости. Рекомендуется держаться подальше от электроприборов, а также отказаться от купания и поездок на велосипеде.

Автомобилистам советуют парковаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В случае если непогода застала в дороге, лучше остановиться и не открывать окна в машине, пишет издание. Пешеходам рекомендуют остерегаться различных шатких конструкций.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за ливня затопило несколько улиц. Под водой оказались дороги, тротуары, подземные переходы и дворы, некоторые машины затопило.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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