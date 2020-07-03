02 июля 2020
01 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области к 3 июля. Губернатор недоволен явкой на голосование, курганцы выбирают дизайн парка

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Пенсионеры. Курган, я люблю курган, цпкио, лето в городе
Жители Кургана смогут сами выбрать дизайн аллеи парка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Три мэра региона могут лишиться постов, члены избиркомов получат премии, в Кургане выбирают дизайн аллеи парка, в краевой больнице закрыли четыре отделения. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:

Губернатор области может уволить трех мэров

  • Глава региона Вадим Шумков недоволен явкой на голосование в трех самых крупных населенных пунктах — Кургане, Шадринске и Кетово. Они не выполнили план по явке, не достигнув 50%.
  • По информации источников, в планах губернатора было делать явку по 10% в день. Но на этих территориях такого не произошло.

Главы избиркомов получат премии

  • Руководители участковых избиркомов Курганской области получат вознаграждение за работу на голосовании по поправкам в Конституцию.
  • Однако премии достанутся лишь тем комиссиям, где была зарегистрирована хорошая явка.
  • По информации источников, размер вознаграждения составит около 80 тысяч рублей.

В Кургане выбирают внешний вид центрального парка

  • Власти Кургана предложили выбрать один из вариантов благоустройства центральной аллеи ЦПКиО.
  • Проекты разработали специалисты Городского Дома народного творчества совместно с ландшафтными дизайнерами.
  • На сегодняшний день идет обновление территории городка, аттракционов и центральной зоны парка.

Четыре отделения больницы закрыли в Кургане

  • В Курганской больнице скорой медицинской помощи на карантин закрыты четыре отделения. Персонал медучреждения и пациентов проверяют на коронавирус.
  • В самих отделениях проводятся противоэпидемические мероприятия. Остальные отделения больницы работают в штатном режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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