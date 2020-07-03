Жители Кургана смогут сами выбрать дизайн аллеи парка
Три мэра региона могут лишиться постов, члены избиркомов получат премии, в Кургане выбирают дизайн аллеи парка, в краевой больнице закрыли четыре отделения. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:
Губернатор области может уволить трех мэров
- Глава региона Вадим Шумков недоволен явкой на голосование в трех самых крупных населенных пунктах — Кургане, Шадринске и Кетово. Они не выполнили план по явке, не достигнув 50%.
- По информации источников, в планах губернатора было делать явку по 10% в день. Но на этих территориях такого не произошло.
Главы избиркомов получат премии
- Руководители участковых избиркомов Курганской области получат вознаграждение за работу на голосовании по поправкам в Конституцию.
- Однако премии достанутся лишь тем комиссиям, где была зарегистрирована хорошая явка.
- По информации источников, размер вознаграждения составит около 80 тысяч рублей.
В Кургане выбирают внешний вид центрального парка
- Власти Кургана предложили выбрать один из вариантов благоустройства центральной аллеи ЦПКиО.
- Проекты разработали специалисты Городского Дома народного творчества совместно с ландшафтными дизайнерами.
- На сегодняшний день идет обновление территории городка, аттракционов и центральной зоны парка.
Четыре отделения больницы закрыли в Кургане
- В Курганской больнице скорой медицинской помощи на карантин закрыты четыре отделения. Персонал медучреждения и пациентов проверяют на коронавирус.
- В самих отделениях проводятся противоэпидемические мероприятия. Остальные отделения больницы работают в штатном режиме.
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