Жители Кургана смогут сами выбрать дизайн аллеи парка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Три мэра региона могут лишиться постов, члены избиркомов получат премии, в Кургане выбирают дизайн аллеи парка, в краевой больнице закрыли четыре отделения. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:

Губернатор области может уволить трех мэров

Глава региона Вадим Шумков недоволен явкой на голосование в трех самых крупных населенных пунктах — Кургане, Шадринске и Кетово. Они не выполнили план по явке, не достигнув 50%.

По информации источников, в планах губернатора было делать явку по 10% в день. Но на этих территориях такого не произошло.

Главы избиркомов получат премии

Руководители участковых избиркомов Курганской области получат вознаграждение за работу на голосовании по поправкам в Конституцию.

Однако премии достанутся лишь тем комиссиям, где была зарегистрирована хорошая явка.

По информации источников, размер вознаграждения составит около 80 тысяч рублей.

В Кургане выбирают внешний вид центрального парка

Власти Кургана предложили выбрать один из вариантов благоустройства центральной аллеи ЦПКиО.

Проекты разработали специалисты Городского Дома народного творчества совместно с ландшафтными дизайнерами.

На сегодняшний день идет обновление территории городка, аттракционов и центральной зоны парка.

Четыре отделения больницы закрыли в Кургане

В Курганской больнице скорой медицинской помощи на карантин закрыты четыре отделения. Персонал медучреждения и пациентов проверяют на коронавирус.

В самих отделениях проводятся противоэпидемические мероприятия. Остальные отделения больницы работают в штатном режиме.