28 июля 2020
27 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области на 29 июля. От коронавируса выздоровело рекордное количество человек, бездомные собаки атаковали город

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля 2015 Курганская обл село Крестовское, комбайн, сельхозтехника
Курганские фермеры за полгода приобрели сельхозтехники на 1,7 млрд рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

84 человека выздоровело от коронавируса — казначейство выявило миллионные нарушения при строительстве водопровода — курганские аграрии приобрели технику на 1,7 млрд рублей — стаи бездомных собак атакуют Далматово. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 29 июля — в обзоре URA.RU:

В регионе рекорд по выздоровлениям от коронавируса

  • В Курганской области 28 июля от COVID выздоровело 84 человека — это наибольшее число за все время эпидемии. Прошлый рекорд был установлен 24 июля. Тогда выписалось 75 человек. Также подтвердились 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил региональный оперштаб.

Проверка выявила нарушения при строительстве

Курганские фермеры приобрели технику на 1,7 млрд рублей, федеральные власти перечислили средства на обновление водопроводов

  • За полгода фермеры купили 1079 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 1,7 млрд рублей. Это тракторы, посевные комплексы, сеялки и комбайны. По сообщениям пресс-службы губернатора, обновление технического парка идет при поддержке областного бюджета.
  • По программе «Чистая вода» в регион перечислено более 187 млн рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология». Эти деньги пойдут на ремонт водопроводных систем в области.

Стаи собак беспокоят людей в Далматово

  • В Далматово местные жители жалуются, что их атакуют стаи беспризорных собак. По информации администрации района, службы отлова бродячих собак в настоящее время не работают, а общественники не могут приютить всех собак.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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