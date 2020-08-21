Омский минздрав: Навального могут не отдать из больницы

Алексей Навальный находится в коме второй день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Врачи омской больницы имеют право не передавать Алексея Навального родственникам, так как несут ответственность за его жизнь. Об этом заявила представитель омского минздрава Татьяна Шакирова.

«Они могут отказать, если тяжелое состояние. Если что-то случится, кто будет виноват? Врачи будут нести ответственность», — заявила Шакирова «Подъему». По ее словам, решение о передаче Навального будет принято после очередного консилиума, который состоится в ближайшее время.

До этого жена Алексея Навального Юлия Навальная обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием отпустить ее мужа из больницы для транспортировки в Германию. По ее словам, у окружения Навального есть все ресурсы для его перевозки, отмечает сайт «Дни.ру».

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, напоминает РАПСИ . Борт экстренно сел в Омске. Навального доставили в больницу скорой помощи №1, он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивается как нестабильное тяжелое, врачи отказывают в его перевозке. Окружение Навального считает, что его отравили. При этом главврач больницы заявил, что основной диагноз Навального — нарушение обмена веществ, а ядов в организме не обнаружено. По данным СМИ, в Омск прилетел самолет с немецкими специалистами, недавно они вошли в палату к Навальному, однако его жена еще не смогла с ними пообщаться.

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