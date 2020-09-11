Названы последствия новых правил сдачи на права

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Новые правила сделают очередь на экзамен короче Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отмена площадки в перечне экзаменов для получения водительских прав сделают процедуру сложнее. Таким мнением поделился партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ранее в МВД сообщили, что в России могут ввести новые правила для сдачи экзамена на получение водительских прав. Согласно предложению, появится перечень ошибок, за которые будут останавливать сдачу. Практическую часть экзамена будут проводить только в городе. Его результаты можно будет обжаловать в специальной комиссии.

«Сдать с первого раза будет тяжелее», — рассказал Моржаретто агентству RT. По его словам, два экзамена, объединенные в один, будут длиться дольше. Эксперт отметил, что процедура будет страшнее для того, кто собирается получить права. При этом он подчеркнул, что во многих странах площадки не существует в перечне экзаменов.

Моржаретто нашел и положительные стороны в этом вопросе. Он считает, что отмена площадки разгрузит экзаменаторов и приведет к уменьшению очередей. Эксперт уверен, что инициатива с введением перечня ошибок, допуская которые претендент на права досрочно покидает экзамен, поможет повысить безопасность на дорогах.

Вступление в силу проекта административного регламента запланировано 1 апреля 2021 года, передает «Национальная служба новостей». В это же время должны вступить в силу изменения правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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