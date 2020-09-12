Гидрометцентр сообщил об аномальном похолодании в ряде регионов

В четверг, 17 сентября, жителей регионов Центрального федерального округа ждет «всплеск тепла», однако за ним последует аномальное похолодание. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Такая динамика погоды будет характерна для всего Центрального федерального округа: всплеск тепла 17 сентября, когда температура будет выше 20 градусов, а затем наступит действительно холодная погода. Дневные температуры будут заметно ниже 15 градусов, а ночные — около 5 градусов», — приводит ТАСС слова собеседника.
Ранее Вильфанд предупреждал жителей шести регионов о грядущих заморозках до минус 2-3 градусов. Речь шла о Поволжье, Оренбургской области, юге Тюменской области, Алтайском крае, а также Новосибирской и Кемеровской областях.
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