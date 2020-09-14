Путин ответил Макрону на заявление об отравлении Навального

Для выяснения обстоятельств, произошедших с Алексеем Навальным, Германия должна передать в Кремль имеющуюся у нее информацию. Об этом президент России Владимир Путин заявил в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Путин заявил, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача ФРГ в Россию материалов», — передает RT. Президент РФ подчеркнул неуместность обвинений России в произошедшем. Также президенты двух стран договорились вместе определить условия возможной работы с европейскими партнерами по ситуации с Навальным.
Ранее Макрон в разговоре с Путиным заявил, что французская лаборатория проанализировала анализы Навального. По его словам, французы также пришли к выводу, что он был отравлен веществом из группы «Новичок».
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