Путин ответил Макрону на заявление об отравлении Навального

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Германия должна передать России данные о Навальном, заявил Путин президенту Франции Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
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Алексей Навальный впал в кому

Для выяснения обстоятельств, произошедших с Алексеем Навальным, Германия должна передать в Кремль имеющуюся у нее информацию. Об этом президент России Владимир Путин заявил в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Путин заявил, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача ФРГ в Россию материалов», — передает RT. Президент РФ подчеркнул неуместность обвинений России в произошедшем. Также президенты двух стран договорились вместе определить условия возможной работы с европейскими партнерами по ситуации с Навальным.

Ранее Макрон в разговоре с Путиным заявил, что французская лаборатория проанализировала анализы Навального. По его словам, французы также пришли к выводу, что он был отравлен веществом из группы «Новичок».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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