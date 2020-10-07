У больницы в Коммунарке скопились машины скорой помощи. Главврач назвал причину

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Медицинский клипарт. Магнитогорск, скорая медицинская помощь, фельдшеры, коронавирус, ковид, противочумной костюм
В России растет число заражений коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Скопление машин скорой помощи у больницы в Коммунарке вызвано ростом числа госпитализированных. Об этом сообщил главврач учреждения Денис Проценко.

«Наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения. Именно поэтому машины скорой скапливаются перед приемным отделением», — заявил Проценко ТАСС. По его словам, сегодня в Коммунарке находятся 645 пациентов с коронавирусом, 104 из них находятся в реанимации, 22 — на аппаратах ИВЛ.

Еще недавно тяжелобольных COVID-19 было немного, сейчас их число растет, подчеркнул Проценко. Врач отметил, что нельзя допустить ситуации, при которой очереди из машин скорой помощи будут появляться у всех больниц. По словам Проценко, сейчас в Москве есть полторы тысячи больных, у которых наблюдаются серьезные симптомы коронавируса, передает «Национальная служба новостей».

За последние сутки в России зарегистрировали 11 115 случаев заражения коронавирусом. За сутки, по официальным данным, скончалось 202 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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