В России резко возросла смертность от коронавируса

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Госпитальная база по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, защитные очки, коронавирус, сиз, ковид, больничная еда
Количество смертей от инфекции в стране составило 21 865 человек Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявлено 11 115 случаев заражения коронавирусом, а умерли за сутки 202 человека. Сутками ранее этот показатель составлял 188.

«За последние сутки выявлено 11 115 заболевших коронавирусной инфекцией», — передает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее количество смертей от коронавируса в стране составило 21 865 человек. Суточный показатель летальности приближается к значениям весеннего пика пандемии. 29 мая было зафиксировано 232 смерти от коронавируса.

За сутки в медучреждения поступили 3229 больных в Москве, 456 в Санкт-Петербурге и 395 — в Московской области. Среди регионов УрФО больше всего новых зараженных в Свердловской области — 179 человек. 169 больных выявили в ХМАО. На третьем месте по заражениям — ЯНАО, там зафиксировали 148 новых случаев коронавируса. В Тюменской и Челябинской областях — 105 и 92 новых больных соответственно. 94 человека заразились в Пермском крае. Меньше всего новых случаев коронавируса в Курганской области — 54 человека. Сутками ранее в России заболело коронавирусом 11 615 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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