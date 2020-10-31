31 октября 2020

Ресторан Моргенштерна собрал аншлаг в первый день работы. Реакция посетителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 600 человек пришли в ресторан Моргенштерна в первый день работы Фото: официальный аккаунт Моргенштерна в Instagram

В первый день работы ресторана KAIF рэпера Моргенштерна на кухне закончились заготовки из-за большого количества гостей. Рэпер целый день был в своем ресторане и снимал оттуда видео.

«Мы превзошли все наши же ожидания», — написал музыкант в своем аккаунте в Instagram. Он уточнил, что выпить и поесть в ресторан пришли более 600 человек.

Подписчики с недоверием отнеслись к новому проекту рэпера, так как сначала он говорил, что 99% подписчиков не пустят в кафе. В итоге люди оказались недовольны тем, что была большая очередь на входе из школьников, которые пришли в заведение для фотографии с Моргенштерном.

Посетительница выразила благодарность рэперу за создание этого места
Кто-то шутил, что в ресторан придут только ради фото в соцсети
Некоторые подписчики считают, что цены в ресторане адекватные
Другие же смеялись, что в ресторане дорого все

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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