Более 600 человек пришли в ресторан Моргенштерна в первый день работы Фото: официальный аккаунт Моргенштерна в Instagram

В первый день работы ресторана KAIF рэпера Моргенштерна на кухне закончились заготовки из-за большого количества гостей. Рэпер целый день был в своем ресторане и снимал оттуда видео.

«Мы превзошли все наши же ожидания», — написал музыкант в своем аккаунте в Instagram. Он уточнил, что выпить и поесть в ресторан пришли более 600 человек.

Подписчики с недоверием отнеслись к новому проекту рэпера, так как сначала он говорил, что 99% подписчиков не пустят в кафе. В итоге люди оказались недовольны тем, что была большая очередь на входе из школьников, которые пришли в заведение для фотографии с Моргенштерном.

Посетительница выразила благодарность рэперу за создание этого места

Кто-то шутил, что в ресторан придут только ради фото в соцсети

Некоторые подписчики считают, что цены в ресторане адекватные

Другие же смеялись, что в ресторане дорого все