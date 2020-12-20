Экономист заявил об опасности снижения ключевой ставки ЦБ

Экономист считает, что снижать ключевую ставку Центробанку дальше нельзя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России ослабит рубль и ускорит инфляцию. Об этом предупредил заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн.

«Многие специалисты предупреждали, что снижение ключевой ставки обязательно приведет к бегству капиталов из рублевой зоны, ослаблению курса рубля и, как следствие, к увеличению темпов инфляции», — заявил Гольдфайн в беседе с агентством Nation News. Экономист подчеркнул, что в 2020 году ЦБ уже один раз снизил ставку, что привело еще и к ухудшению ситуации в банках.

В ближайшем будущем Центробанк вряд ли поднимет ключевую ставку ради снижения инфляции, считает Гольдфайн. В этом заинтересованы банковские структуры, которые хотят уменьшить кредитную нагрузку, объяснил эксперт. Он также подчеркнул, что если бы российский ЦБ был способен правильно использовать компьютерные модели, то экономика страны избавилась бы от большой части сюрпризов.

Пока ключевую ставку держат на исторически минимальном значении. 15 декабря выяснилось, что из-за введения цифрового рубля, которое планирует Банк России, в стране могут вырасти ставки по кредитам, напоминает « Царьград ».