ЦБ определился с ключевой ставкой до конца года

Банк России вновь оставил ключевую ставку на историческом минимуме — 4,25% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Центробанк России не снизил ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России оставил ключевую ставку на историческом минимуме — 4,25%», — говорится на сайте ЦБ. Ожидаемая инфляция по итогам 2020 года составит 4,6—4,9%. По сообщению регулятора, в 2021 году инфляция ожидается вблизи 4%.

В Центробанке заявили, что в четвертом квартале 2020 года остановилось восстановление экономики России. Отмечается, что экономика начнет возобновление лишь весной следующего года. Следующее решение по ключевой ставке будет принято 12 февраля 2021 года.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки до уровня 4%, передает «Национальная служба новостей». Экономист Газпромбанка Сергей Коныгин спрогнозировал снижение ставки.