25 декабря 2020

Тестовый полет Boeing 737 MAX завершился экстренной посадкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Boeing 737 MAX, боинг, boeing 737 max
Во время тестового полета Boeing 737 MAX вышел из строя левый двигатель Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak

Экипаж самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку во время испытательного полета 22 декабря из Марана (США) в Монреаль (Канада). Причиной стала проблема с левым двигателем.

«Сразу после взлета сработал индикатор низкого давления левого двигателя. Сначала экипаж хотел продолжить полет, но после сигнала о дисбалансе топлива выключил двигатель, объявил чрезвычайную ситуацию и направился в ближайший город Тусон для посадки», — пишет издание Aviation24.be. На борту воздушного судна, помимо трех членов экипажа, никого не было.

Ранее авиакомпания United Airlines заявила о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф с этим самолетом. Первая произошла в 2018 году в Индонезии, погибли 189 человек. В марте 2019 года крушение произошло в Эфиопии, жертвами стали 157 пассажиров. В декабре этого года, как напоминает RT, 737 MAX впервые совершил коммерческий рейс спустя полтора года после того, как все лайнеры этого типа прекратили полёты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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