Умер создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин

Юрий Ивашечкин скончался в возрасте 90 лет
На 91 году жизни скончался создатель истребителя Су-25 и первый главный конструктор пассажирского самолета SSJ-100 Юрий Ивашечкин. Он считался одним из ведущих авиационных конструкторов России. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). 

«Скоропостижно скончался один из выдающихся сотрудников нашего предприятия, замечательный человек, высококлассный специалист и наставник — Юрий Викторович Ивашечкин. С 1968 года он одним из первых начинал работы по штурмовику Т-8 (Су-25), и с 1974 года заслуженно занял должность руководителя этой темы», — говорится в ОАК. 

В корпорации отмечают, что Ивашечкин был не только талантливым инженером и руководителем, но и наставником для многих молодых специалистов. В 1980 году Юрий Ивашечкин был назначен исполняющим обязанности главного конструктора проекта и принимал участие в испытаниях Су-25 в условиях боевых действий в Афганистане. До 1983 года он продолжал возглавлять работы по штурмовику.

С 1985 года Ивашечкин работал в ОКБ Микояна, а в 2000 году вновь вернулся в ОКБ Сухого. Позже занял должность главного конструктора пассажирского самолета SSJ-100 в ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», где под его руководством была создана аэродинамическая схема новой машины. С 2007 по 2013 годы он являлся советником президента компании.

