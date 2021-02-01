Венедиктов раскрыл дальнейшую судьбу Навального при власти Путина

Алексей Венедиктов уверен, что блогер не сможет найти общий язык с президентом РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный останется в СИЗО и не сможет выйти на свободу в ближайшее время, поскольку не найдет компромисс с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил главный редактор радио «Эхо Москвы», руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

«Политика — это штука чрезвычайно компромиссная, гнилая. Ты должен уступить. Ни Навальный, ни Путин на сегодняшний день — а только эти два человека могут найти компромисс — не смогут [этого сделать]. Его не выпустят», — сказал Венедиктов в эфире радиостанции. По его словам, «когда сталкиваются два символа, рациональной истории уже нет».

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный, пишет агентство Nation News. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч россиян.