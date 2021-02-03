03 февраля 2021

Нобелевский лауреат высказался о российской вакцине «Спутник V»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, спутник, укол, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин, отметил Питер Доэрти Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выглядит очень обнадеживающей, а изменение состава препарата в случае мутации инфекции не составит производителям труда. Такое мнение высказал лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти.

«Эффективность [вакцины „Спутник V“] — более чем 90% — выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин», — приводит слова Доэрти ТАСС. По его словам, стратегия использования двух аденовирусных векторов, которая используется в российской вакцине, имеет смысл. Он подчеркнул, что если коронавирус значительно изменится в результате мутации, то создатели вакцины смогут немного «подправить» препарат, чтобы он смог сохранить свою эффективность.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года. Научный журнал The Lancet опубликовал доказательства эффективности российской вакцины, пишет агентство Nation News. По этим данным, ВОЗ признала вакцину эффективной, пишет RT. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «Спутник V» будет применяться в странах Евросоюза, если Россия обнародует все документы, связанные с препаратом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...