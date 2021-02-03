Нобелевский лауреат высказался о российской вакцине «Спутник V»

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выглядит очень обнадеживающей, а изменение состава препарата в случае мутации инфекции не составит производителям труда. Такое мнение высказал лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти.
«Эффективность [вакцины „Спутник V“] — более чем 90% — выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин», — приводит слова Доэрти ТАСС. По его словам, стратегия использования двух аденовирусных векторов, которая используется в российской вакцине, имеет смысл. Он подчеркнул, что если коронавирус значительно изменится в результате мутации, то создатели вакцины смогут немного «подправить» препарат, чтобы он смог сохранить свою эффективность.
Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года. Научный журнал The Lancet опубликовал доказательства эффективности российской вакцины, пишет агентство Nation News. По этим данным, ВОЗ признала вакцину эффективной, пишет RT. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «Спутник V» будет применяться в странах Евросоюза, если Россия обнародует все документы, связанные с препаратом.
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