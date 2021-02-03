03 февраля 2021

СМИ: Россия удивила Запад вакциной от коронавируса

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Клипарт. Вакцина. Ковид. Спутник V. Челябинск, прививка, вакцина, ампулы
«Спутник V» стал прорывом России после запуска первого спутника Земли в 1957 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса «Спутник V» смогла удивить западные страны впервые после запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В немецкой газете Welt Жак Шустер поделился таким мнением.

«Долгое время Россия практически не могла удивить Запад технически. Только вакцина против коронавируса, рано поступившая на рынок, показала, что Россия, возможно, больше, чем „Верхняя Вольта с ядерными ракетами“», — пишет газета Welt. По их мнению, название вакцины не только говорит о стремлении к новым измерениям, но также используется для пропаганды, как «Спутник I» в 1957 году.

Ранее западные ученые опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в научном медицинском журнале Великобритании Lancet. По этим данным, ВОЗ признала вакцину эффективной, пишет RT. Евросоюз может одобрить ее уже в начале марта, уточняет агентство Naion News. Президент России Владимир Путин считает, что российская медицина в условиях пандемии коронавируса оказалась эффективнее, чем в других странах, сообщает РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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