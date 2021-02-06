06 февраля 2021

IT-эксперт рассказал, как определить, что Wi-Fi взломали

© Служба новостей «URA.RU»
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Если Wi-Fi взломали, то интернет работает в разы медленнее Фото: Анна Майорова © URA.RU

Существует несколько способов выяснить, что Wi-Fi взломали. Посторонних пользователей можно определить как с помощью специальных приложений, так и через панель управления интернет-роутера, сообщил специалист по информационной безопасности Яков Гродзенский.

Самый простой способ выявить взлом Wi-Fi — использовать приложение, позволяющее узнать, сколько устройств подключено к сети. «Вы его открывайте и видите список девайсов, которые подключены к вашему Wi-Fi. Если вы увидите какой-то девайс, который вам не принадлежит, значит вот, пожалуйста, уже понятно, что что-то происходит», — рассказал Гродзенский изданию «Звезда».

Эксперт также советует отключить все устройства, включая Smart TV, и посмотреть на индикатор роутера. Если он будет мигать, значит они подключены к посторонним гаджетам, сказал собеседник. Также взломанный Wi-Fi можно обнаружить через панель управления роутера: в списке клиентов DHCP могут быть посторонние устройства.

Гродзенский добавил, что если Wi-Fi взломали, интернет работает чрезвычайно медленно. «Вы видите, что скорость скачивания каких-то файлов, предположим, стала существенно меньше, чем была. Впору озаботиться вопросом, не воруют ли Wi-Fi», — советует Гродзенский. Самый эффективный способ избавиться от посторонних пользователей — поменять пароль Wi-Fi.

Ранее в Роскачестве рассказали, что хакеры используют сотни видов вирусных программ, что получить личные данные пользователей. Чтобы этого избежать, в ведомстве советуют не открывать подозрительные ссылки, не смотреть сайты с нелегальным контентом и не скачивать бесплатные программы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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