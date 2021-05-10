10 мая 2021

Западные СМИ озвучили главный козырь Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад на Красной площади. Москва, путин владимир
Немецкий журналист назвал главный козырь Путина Фото:

Главным козырем президента России Владимира Путина является мощная армия. Об этом заявил немецкий журналист Кристоф Ваннер, комментируя прошедший 9 мая в Москве парад.

«Укрепленная армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Путина, или, лучше сказать, рычаг давления, и президент России без колебаний готов его использовать», — сказал корреспондент в эфире телеканала Welt.

Он напомнил о недавней ситуации с Украиной, когда Россия разместила на границе десятки тысяч солдат. Это послужило сигналом не только для Киева, но и для Запада. При этом военный эксперт Александр Гольц указал на то, что российский президент на самом деле не хочет крупномасштабной войны против Украины. По его мнению, войска РФ разместили возле Украины, чтобы заставить США вести переговоры. Военный эксперт отметил, что план сработал, после чего Путин начал вывод войск от границы.

Речь президента Путина во время парада Победы на Красной площади была необычно долгой. Кроме этого, глава государства впервые с 2000 года по-новому оценил масштабы международных угроз и готовность России к диалогу с внешним миром. Мнения пользователей социальных сетей о важности поведения парада в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне разделились. Некоторые восхитились им, другие же сочли зрелище пустой тратой денег.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...