Западные СМИ озвучили главный козырь Путина

Немецкий журналист назвал главный козырь Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главным козырем президента России Владимира Путина является мощная армия. Об этом заявил немецкий журналист Кристоф Ваннер, комментируя прошедший 9 мая в Москве парад.

«Укрепленная армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Путина, или, лучше сказать, рычаг давления, и президент России без колебаний готов его использовать», — сказал корреспондент в эфире телеканала Welt.

Он напомнил о недавней ситуации с Украиной, когда Россия разместила на границе десятки тысяч солдат. Это послужило сигналом не только для Киева, но и для Запада. При этом военный эксперт Александр Гольц указал на то, что российский президент на самом деле не хочет крупномасштабной войны против Украины. По его мнению, войска РФ разместили возле Украины, чтобы заставить США вести переговоры. Военный эксперт отметил, что план сработал, после чего Путин начал вывод войск от границы.

Речь президента Путина во время парада Победы на Красной площади была необычно долгой. Кроме этого, глава государства впервые с 2000 года по-новому оценил масштабы международных угроз и готовность России к диалогу с внешним миром. Мнения пользователей социальных сетей о важности поведения парада в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне разделились. Некоторые восхитились им, другие же сочли зрелище пустой тратой денег.