В Кремле ответили на слова Мишустина о росте цен в России

В Кремле согласны с оценкой Михаила Мишустина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

В Кремле согласны со словами председателя правительства РФ Михаила Мишустина, что цены растут из-за жадности ретейлеров и производителей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«С оценкой согласны. Здесь не требуется точка зрения Кремля, если есть точка зрения председателя правительства», — отметил Песков во время конференц-связи.

По словам пресс-секретаря Путина, меры, которые принимаются для регулировки цен, должны носить рыночный характер. «Президент всегда говорил, что принимаемые меры для регулировки цен на фоне, скажем так, экстремальной волатильности должны носить рыночный характер», — отметил Песков.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин объяснил, почему в России растут цены на социально значимые товары. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». Мишутин считает, что причина в жадности ритейлеров и производителей. Мишустин также напомнил, что правительство выделило 15 млрд рублей на поддержку производителей агропромышленного сектора, сообщает Nation news.