Диетолог рассказала о последствиях отказа от соли

Полный отказ от соли чреват дефицитом натрия Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Полный отказ от соли чреват дефицитом натрия, который в перспективе может привести к инсульту или инфаркту. Особенно опасен отказ от продукта для тех, кто активно занимается спортом или регулярно посещает спортзал. Об этом рассказала терапевт и диетолог Ирина Попова.

«Недостаток соли в организме может стать причиной дефицита натрия. Как правило, в таком состоянии человек будет чувствовать головную боль, слабость, тошноту, ухудшение аппетита, также может снизиться артериальное давление и возникнуть судороги», — рассказала Попова в интервью изданию «Доктор Питер». Эксперт также отметила, что бессолевую диету прописать может только квалифицированный специалист.

Если перестать солить пищу, то потребление соли хоть и сократится, но не до нуля, заявила Попова. «Большое количество соли изначально содержится в продуктах животного происхождения — мясе, рыбе, яйцах. Мясные блюда, приготовленные без соли, уже содержат ее в количестве трех-четырех граммов», — отметила она. В день человек может съедать без вреда для здоровья около пяти граммов соли.

Ранее гастроэнтеролог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik рассказала, почему у людей резко возникает желание съесть что-то сладкое, или соленое. По ее словам, на сладкое может потянуть при физических нагрузках для восполнения дефицита углеводов. На соленое же тянет при нехватке в рационе хлора.