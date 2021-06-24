Дмитрий Песков заявил, что россияне, которые попали под обязательную вакцинацию, могут сменить работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса в России идет на добровольных началах. Те, кого обязывают вакцинироваться из-за работы, могут ее сменить. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом вакцинация остается действительно добровольная: если в сфере услуг работает москвич, который должен сделать прививку, но принял решение не делать, [он может] просто перестать работать и искать работу в другом месте, где не вменяется обязательное наличие прививки. Это добровольность, потому что вы можете поменять работу», — заявил пресс-секретарь президента во время конференц-колла.

Также Песков подчеркнул, что россияне, которые работают в сфере услуг и отказываются от вакцинации, опасны для общества. По его словам, обязательность прививочной кампании обусловлена «текущим моментом».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком ухудшении ситуации с коронавирусом в столице. Из-за этого в Москве ввели новые ограничения и объявили об обязательной вакцинации работников ряда сфер. Аналогичные меры позже ввели в других регионах России.