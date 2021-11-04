В Гидрометцентре сообщили о рекордной температуре в России

В центральной части РФ ожидается рекордное потепление Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В центральной части России 5 ноября ожидается рекордная температура. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В центре в пятницу будет самый теплый день в ноябре. Температура приблизится к своим рекордным значениям. Температура будет 11-13 градусов, ночная температура также будет достаточно высокой — около 7-8 градусов (тепла)», — передает его слова РИА «Новости». Однако, по прогнозу Вильфанда, день будет дождливым. Синоптик также заявил, что максимальные значение для 5 ноября было отмечено в 1938 году. Тогда температура составляла 12,9 градусов тепла.

Ранее Вильфанд также заявил, что в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии на следующей неделе ожидается аномально теплая погода, превышающая норму на 14-17 градусов. В центре Фобос заметили погодную аномалию и на севере УрФО.